За 8 місяців Україна скоротила експорт залізної руди на 7%

Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-серпня 2025 року скоротила експорт залізної руди на 7% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 21,7 млн тон.

Про це повідомляє GMK Center, який зробив розрахунки на базі даних Державної митної служби.

Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно є Китай. Протягом періоду відвантаження сировини в цьому напрямку становили 11,32 млн тон (+10,3% рік до року). До Словаччини спрямовано 3,13 млн т (-9,2% р./р.), а до Польщі – 3,07 млн тон (-12% р./р.), говориться у повідомленні.

В серпні Україна експортувала 2,53 млн тон ЗРС, що на 15,8% менше порівняно з попереднім місяцем але на 0,7% більше до серпня 2024-го. До Китаю спрямовано 1,34 млн т (-21,7% м./м.; +34,4% р./р.) сировини, Словаччини – 322,73 тис. тон (-13,8% м./м.; -21,3% р./р.), Польщі – 341,22 тис. т (-15,5% м./м.; -33,1% р./р.).

Виручка від експорту ЗРС в серпні склала $173,14 млн (-9,3% м./м.; -14% р./р.), а в січні-серпні – $1,63 млрд (-19,6% р./р.).

GMK Center нагадує, що за підсумками 2024 року Україна збільшила експорт залізної руди на 89,9% у порівнянні з 2023 роком – до 33,699 млн тон. Обсяги відвантажень зросли, переважно, завдяки відкриттю морського коридору з серпня 2023 року. Виручка від експорту залізної руди з України за 2024 рік склала $2,8 млрд (+58,7% р./р.).





За підсумками січня-липня українські металурги скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3%, але збільшили експорт чавуну на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Раніше повідомлялося, що українські металургійні підприємства за підсумками січня–липня 2025-го збільшили виробництво чавуну, тоді як виробництво сталі та прокату знизилися. За даними об’єднання "Укрметалургпром", було вироблено чавуну 4,36 млн т (106,7% відносно січня-липня 2024 р.), сталі 4,26 млн т (93,0%), прокату 3,62 млн т (97,2%).

Раніше повідомлялося, що в Україні у травні 2025 року металурги скоротили виробництво основних видів продукції. У квітні були кращі показники. у травні було вироблено 664,7 тис т чавуну, що на 2,3% менше, ніж у квітні, 635,8 тис. т сталі (-8,1%), 547,0 тис. т металопрокату (-4,2%).

У січні-березні 2025 року українські металурги наростили обсяги виробництва. Чавуну виплавили 1,70 млн тонн, що на 7,2% більше, ніж торік. Сталеве виробництво зросло на 2,7% — до 1,73 млн тонн. Прокат додав 3,3% і досяг 1,44 млн тонн

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз ще на три роки продовжив призупинення дії захисних заходів щодо імпорту заліза та сталі з України.