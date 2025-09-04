За 8 місяців місцеві бюджети отримали 325 мільярдів гривень податків

За січень – серпень 2025 року на розвиток своїх громад платники перерахували 324,9 млрд грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року це + 17,3 %, або на 47,8 млрд грн більше.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Лідерство стабільно тримає податок на доходи фізичних осіб – майже 58 % загальної суми надходжень. За січень – серпень 2025 року сплачено 188,3 млрд грн податку (+18,7 % до відповідного показника минулого року)", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

За січень – липень 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували до місцевих бюджетів майже 25,5 млрд грн плати за землю. Це майже на 15,9 %, або на 3,5 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року, говориться у повідомленні.

У І півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн плати за землю.

Протягом січня-червня 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 245,9 млрд грн, що на 37,2 млрд грн більше, ніж у відповідний період торік, повідомило Міністерство фінансів.