Дуров звинуватив Захід у спробі цензурувати Telegram перед виборами у Румунії

СЕО Telegram Павєл Дуров заявив, що "західноєвропейська країна" вимагала від месенджера заблокувати "консервативні голоси" у Румунії, але він відмовив.

Про це Дуров написав у Telegram.

Він зазначив, що "західноєвропейський уряд" звернувся до Telegram з проханням заглушити консервативні голоси в Румунії напередодні президентських виборів у країні.

Дуров напряму не називав про яку країну йде мова, написавши "вгадайте хто" і додавши смайлик у вигляді багета.

"Я категорично відмовився. Telegram не обмежуватиме свободи румунських користувачів і не блокуватиме їхні політичні канали.

Ви не можете «захищати демократію», знищуючи демократію. Ви не можете «боротися з втручанням у вибори», втручаючись у вибори", – додав засновник месенджера.

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