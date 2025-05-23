В'єтнам вирішив заблокувати Telegram – Reuters

Міністерство технологій В'єтнаму доручило постачальникам телекомунікаційних послуг заблокувати месенджер Telegram.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ, який є у розпорядженні агентства.

Причиною обмежень називають нібито відмову співпрацювати у боротьбі зі злочинами, які, ймовірно, вчиняють користувачі месенджера.

"Документ, датований 21 травня і підписаний заступником голови департаменту телекомунікацій міністерства технологій, зобов'язує телекомунікаційні компанії вжити заходів для блокування Telegram і доповісти про них міністерству до 2 червня", – повідомляє Reuters.

Відомство діяло від імені департаменту кібербезпеки країни після того, як поліція повідомила, що 68% з 9600 Telegram-каналів та груп у країні порушили закон. Серед незаконних дій, що здійснювалися через додаток, були названі шахрайство, торгівля наркотиками та "випадки, які підозрюються у зв'язку з тероризмом".

Агентство зазначає, що посадовець міністерства технологій підтвердив справжність документа. Він пояснив, що цей крок відбувається після того, як Telegram не поділився даними користувачів з урядом, які від нього хотіли отримати в рамках кримінального розслідування.

В'єтнамська поліція та державні новинні агентства неодноразово попереджали людей про можливі злочини, шахрайство та витоки даних у каналах та групах Telegram.

Reuters зазначає, що Telegram і Міністерство технологій В'єтнаму поки не прокоментували цю ситуацію.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Telegram за підсумками 2024 року вперше вийшов у прибуток, заробивши 540 млн дол. Попередній, 2023 рік компанія завершила зі збитком у 173 млн дол.

Доходи компанії сягнули 1,4 млрд дол у 2024 році, порівняно з 343 млн дол роком раніше. Половина цих доходів – з так званих "партнерств і екосистем", ще 292 млн дол – з преміум-підписок, а 250 млн дол – з реклами.

Раніше повідомлялося, що засновнику Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово покинути Францію, де його звинувачують у численних порушеннях, пов'язаних з сприянням організованій злочинності. Слідчий суддя задовольнив прохання Дурова про зміну умов його нагляду кілька днів тому та дозволив йому покинути Францію на "кілька тижнів". Інші джерела повідомили, що він вже покинув країну та прямує до Дубая.

Затримання Павла Дурова у Франції не вплинуло на діяльність Telegram завдяки значному зростанню вартості криптовалют на балансі компанії.

Також раніше повідомлялося, що Telegram відкриває офіс у Казахстані та вже співпрацює з урядом країни над видаленням неправомірних публікацій і блокуванням деструктивних каналів. Казахстанська влада заявила, що активно співпрацює з Telegram у роботі над видаленням неправомірних публікацій і блокуванням деструктивних каналів.