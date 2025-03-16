Дурову дозволили тимчасово покинути Францію – AFP

Засновнику Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово покинути Францію, де його звинувачують у численних порушеннях, пов'язаних з сприянням організованій злочинності.

Про це повідомило AFP із посиланням на джерела.

За словами джерела, слідчий суддя задовольнив прохання Дурова про зміну умов його нагляду кілька днів тому та дозволив йому покинути Францію на "кілька тижнів". Інші джерела повідомили, що він вже покинув країну та прямує до Дубая.

У січні засновник Telegram заявив слідчим суддям у Франції, що він "усвідомлює серйозність усіх звинувачень".

Дуров був затриманий в аеропорту Ле Бурже під Парижем у серпні 2024 року і звинувачений у численних порушеннях, пов'язаних з Telegram. Йому заборонили залишати країну.

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Нагадаємо:

Засновник Telegram Павел Дуров під час слухань у суді Франції пообіцяв вжити усіх заходів аби покращити модерацію контенту у соцмережі.