З бізнесу з окупованих територій примусово не стягуватимуть борги

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу в період дії воєнного стану.

Про це пише агентство Укрінформ.

Закон має захистити інтереси підприємців та аграріїв, які через збройну агресію росії втратили можливість вести господарську діяльність і не можуть вчасно виконувати свої зобов'язання перед банками-кредиторами та лізингодавцями, говориться у повідомленні.

Він передбачає звільнення окремих категорій позичальників від обов'язку сплати за кредитом або позикою на час дії воєнного стану та 1 рік після його завершення. Ідеться про підтримку того бізнесу, майно якого після початку повномасштабної війни опинилося в окупації або зоні бойових дій.

Закон стосується тих підприємців, які отримали кредити ще до початку повномасштабного вторгнення, а тепер не можуть здійснювати господарську діяльність, бо майно, що було предметом кредиту або договорів лізингу, перебуває на тимчасово окупованих територіях чи в зоні активних бойових дій.

Укрінформ також зазначає, що українські профільні асоціації аграрного сектору, які входять до Всеукраїнського аграрного форуму, звернулись до президента з проханням підписати закон щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу у період дії воєнного стану.

Закон "Про внесення змін до розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу у період дії воєнного стану", ухвалений Верховною Радою 27 березня 2025 року, передбачає правовий захист для агровиробників, які втратили можливість здійснювати господарську діяльність через бойові дії, тимчасову окупацію або знищення підприємств.

