Зеленський підписав закон про спрощення документообігу для бізнесу

Президент України підписав закон про спрощення оформлення первинних документів з надання послуг.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Закон спрямований на зменшення адміністративного навантаження на бізнес шляхом спрощення документообігу. Ідеться про скасування актів виконаних робіт для бізнесу.

Зокрема, через надання можливості проставляти у первинних документах про надання послуг підпис лише однієї особи – тієї, що відповідає за здійснення господарської операції з боку виконавця.

Відповідно до закону, за наявності в первинному документі інформації про дату (період) здійснення операції, відсутність таких реквізитів як посада, прізвище і особистий підпис особи, відповідальної за здійснення такої господарської операції зі сторони замовника послуг (робіт) або наймача (орендаря), не вважається порушенням вимог до оформлення первинного документа.

Це можливо за умови, що такий порядок документування господарських операцій прямо передбачений договором, укладеним у письмовій формі та господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку в періоді їх здійснення.

Разом із тим дія зазначеного положення не поширюється на вимоги до документування господарських операцій, оплата за які здійснюється за рахунок публічних коштів, зауважують у Раді.

Також це не стосується господарських операцій, здійснених на виконання договорів найму (оренди) державного або комунального майна, договорів будівельного підряду та проектно-вишукувальних робіт, договорів про пожертву, благодійну або гуманітарну допомогу.

Головним з опрацювання відповідного законопроєкту був парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніше Верховна Рада 24 лютого ухвалила закон, який скасовує обов'язковість другого підпису на первинних документах бухгалтерського обліку.

У кінці вересня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу.

