З 10 вересня єЧерга для водіїв працюватиме як єдине вікно: що зміниться

З 10 вересня стартують оновлення щодо процесу реєстрації в системі єЧерга для водіїв. Це частина оновлення цифрових сервісів, яке спрощує логістику та зменшує бюрократичне навантаження для бізнесу.

Про це інформує ДСБТ "Укртрансбезпека".

"Відтепер не потрібно подавати заявку в модуль "18-60" (відомий як "Шлях"). З 8:00 10 вересня система єЧерга буде працювати як єдине вікно. Тобто перевізник чи водій будуть заповнювати дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону", – говориться у повідомленні.

Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі єЧерги. Зі свого боку система єЧерга буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем "Укртрансбезпеки" (ЄКІС).

"До виїзду допускаються лише ті водії, які внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС "Укртрансбезпеки", мають актуальні паспортні дані, які співпадають із закордонним паспортом та використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у єЧергу та ЄКІС "Укртрансбезпеки", уточнюється у повідомленні.

Перевізникам радять перевірти актуальність і точність даних водіїв у ЄКІС;

"У разі звільнення водія – обовʼязково перевірте, чи не має він активної черги в єЧерзі; Якщо є – спочатку замініть водія в єЧерзі, потім проставляйте дату його звільнення в ЄКІСі", – пише "Укртрансбезпека" у Telegram.

Раніше повідомлялося, що для забезпечення прогнозованості часу очікування та врахування перевезення пріоритетних товарів оновлено правила реєстрації в "єЧерзі" для вантажних автомобілів.

Також повідомлялося, що "єЧерга" працює для ліцензованих транспортних засобів (вантажівок та автобусів) на пунктах пропуску з усіма країнами. Завдяки системі кордон на виїзд з України за онлайн-записом перетнули понад 2,2 млн транспортних засобів. З них понад 200 тис. – автобуси.

