В Україні впали обсяги вантажоперевезень, водночас перевезення пасажирів зросли

В Україні обсяг вантажних перевезень у січні - липні 2025 року впав на 12,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 181,2 млн тонн.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що вантажообіг за звітний період скоротився сильніше – на 13,5%, до 94,37 млрд тонна*км, і якщо за обсягом вантажів у липні вдалося трохи надолужити відставання від минулорічних показників – на 0,8 відсоткового пункту (в.п.), то за вантажообігом воно збільшилося на 0,8 в.п..

Лідером за обсягом перевезення вантажів залишається залізничний транспорт – 92,5 млн тонн, що на 11% гірше за показник семи місяців минулого року.

В "Укрзалізниці" швидше зменшення вантажообігу пояснюють більшою часткою більш коротких перевезень у порти.

Автомобільний транспорт за 7 місяців цього року, за даними Держстата, перевіз 66,7 млн тон вантажів, що на 11% гірше за показник 7 місяців минулого року, хоча відставання у вантажообігу менше – всього 4%, що свідчить про зростання дальності автоперевезень.

Кількість перевезених пасажирів за сім місяців 2025 року становила 1 млрд 261,8 млн, що на 0,4% більше порівняно із аналогічним періодом 2024 року.

Згідно з її даними, пасажирообіг зріс суттєвіше – на 5,3%, до 26,24 млрд пас.*км.

Щодо видів транспорту, то основними по обсягу перевезень залишаються міський електротранспорт – 688,1 млн (+0,3% до 7 місяців минулого року) та автомобільний – 536 млн (+0,9%).

Зростання перевезень міським електротранспортом забезпечив метрополітен, який показав зростання 5,6% – до 189,8 млн, тоді як обсяг перевезень тролейбусами скоротився на 0,1% – до 317,7 млн, трамваями – на 4,3%, до 180,6 млн.

Залізничний транспорт з урахуванням міської електрички перевіз за сім місяців цього року 37,3 млн пасажирів, що на 4,9% менше за показник семи місяців минулого року.

