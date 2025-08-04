"Єчерга": в Україні змінили правила для вантажівок

В Україні для забезпечення прогнозованості часу очікування та врахування перевезення пріоритетних товарів оновлено правила реєстрації в "єЧерзі" для вантажних автомобілів.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Зокрема, правила передбачають пріоритетне прибуття до пунктів пропуску вантажівок зі швидкопсувними вантажами, автомобілів, що перевозять товари підприємств зі статусом "Авторизований економічний оператор" (АЕО), та вантажівок, що мають транзитну декларацію (Т1) чи книжку МДП (Carnet TIR).

Співвідношення пріоритетних вантажів до інших типів вантажів буде розраховуватись відповідно до схваленого правила, а саме – одна вантажівка АЕО/Т1/МДП з швидкопсувним вантажем, одна вантажівка з швидкопсувним вантажем, одна вантажівка АЕО/Т1/МДП, п’ять вантажівок, що не мають пріоритету.

Також передбачено позачергове прибуття до пунктів пропуску автомобілів Сил безпеки та оборони України, що прямують в службових потребах.

Важливим нововведенням у правилах є інструменти забезпечення прогнозованості "єЧерги". А саме: запобігання ситуаціям, за яких перевізники бронюють місце в черзі "про всяк випадок", без чіткого наміру виконати перевезення. Цим самим вони збільшують чергу, яка стає непрогнозованою у період масових скасувань чи продовжень часу очікування з боку перевізників, особливо у вихідні дні.

Зазначається, що наразі команда проєкту працює над впровадженням відповідних правил: проводяться технічні доопрацювання системи на відповідність затвердженим правилам. Нові правила будуть доступні після оновлення функціоналу системи.

Нагадаємо:

Наразі "єЧерга" працює для ліцензованих транспортних засобів (вантажівок та автобусів) на пунктах пропуску з усіма країнами. Завдяки системі кордон на виїзд з України за онлайн-записом перетнули понад 2,2 млн транспортних засобів. З них понад 200 тис. – автобуси.