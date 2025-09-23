Евросоюз за 7 месяцев купил у России 3,3 миллиона тонн металлургической продукции

Европейский Союз по итогам января-июля 2025 года импортировал 3,37 млн т (+0,6% г./г.) металлургического сырья российского происхождения.

Такие расчеты на базе данных Eurostat сделал GMK Center.

Расходы на импорт соответствующей продукции достигли €1,39 млрд (-14,4% г./г.), говорится в сообщении.

"Основной объем импорта приходится на полуфабрикаты. За 7 месяцев 2025 года в ЕС направлено 2,18 млн т полуфабрикатов (+13,2% г./г.). Расходы на соответствующий импорт составили €982,38 млн (-1,5% г./г.)", - говорится в сообщении.

Крупнейшими потребителями полуфабрикатов из РФ являются Бельгия - 826,7 тыс. т (+9% г./г.), Италия - 510,93 тыс. т (+22,7% г./г.), Чехия - 454,38 тыс. т (+63,1% г./г.), и Дания - 334,71 тыс. т (+12,9% г./г.).

Большие объемы импорта приходятся и на чугун - 696,99 тыс. т (+3,3% г./г.). Выручка российских компаний ГМК от поставок на рынок ЕС соответствующей продукции составила €254,45 млн (-7,6% г./г.).

Основные объемы направлены в Италию - 524,62 тыс. т (+4,6% г./г.), Латвию - 87,27 тыс. т (+2,1% г./г.), и Бельгию - 31,07 тыс. т (+96,6% г./г.).

Поставки ферросплавов российского производства на рынок Евросоюза за январь-август 2025-го почти не осуществлялись - 3,8 т против 48,52 тыс. т годом ранее, пишет GMK Center.

Импорт лома из РФ составил 43,59 тыс. т (+2,2 раза г./г.), а расходы на закупки - €14,54 млн (+23,9% г./г.). Поставки железной руды - 2,04 тыс. т (9,36 тыс. т в январе-июле 2024-го). В то же время импорт железа прямого восстановления (DRI) за этот период составил 441,68 тыс. т (-33,7% г./г.) на €138,29 млн (-39,2% г./г.).

Напомним:

По итогам января-июля украинские металлурги сократили экспорт стальных полуфабрикатов на 36,3%, но увеличили экспорт чугуна на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее сообщалось, что украинские металлургические предприятия по итогам января-июля 2025-го увеличили производство чугуна, тогда как производство стали и проката снизились. По данным объединения "Укрметаллургпром", было произведено чугуна 4,36 млн т (106,7% относительно января-июля 2024 г.), стали 4,26 млн т (93,0%), проката 3,62 млн т (97,2%).