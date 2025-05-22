Україна продовжила антидемпінгове мито на російський та китайський металопрокат

Україна продовжила ще на 5 років дію антидемпінгових мит на імпорт цементу з Молдови, росії, білорусі та металопрокат з антикорозійним покриттям з росії та Китаю.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі на засіданні 21 травня 2025 року ухвалила низку рішень на захист українських виробників від нечесного імпорту", – говориться у повідомленні.

За зверненнями українських підприємств, Комісія вирішила розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту кабельно-провідникової продукції з Азербайджану, Узбекистану та Туреччини. Вона має з’ясувати, чи не продається ця продукція на українському ринку за заниженими цінами, що шкодить вітчизняному виробнику.

Також комісія перегляне вже чинні захисні заходи, термін дії яких спливає — на імпорт із Китаю сталевих безшовних труб та виробів з чорних металів без електроізоляції (крім нержавіючої сталі та продукції для авіації).

"Підтримка та захист українського виробника – один з ключових пріоритетів роботи Уряду. Особливо, коли йдеться про захист від недобросовісного імпорту. Україна дотримується принципів відкритості, але готова захищати свій ринок відповідно до правил СОТ", – цитує пресслужба першу віцепрем'єр-міністерку України — міністерку економіки України Юлію Свириденко.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі — оперативний орган державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який займається захистом внутрішнього ринку України від недобросовісної зовнішньої конкуренції. До комісії входять представники державних органів, і її склад затверджує уряд.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Як повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 суден тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини.

Також повідомлялося, що Росія просуває ідею щодо ідею відкриття повітряного простору США для російських авіакомпаній у рамках угоди про припинення вогню з Україною, водночас ці спроби зіштовхуються зі спротивом ЄС.