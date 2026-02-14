Євросоюз надасть Україні 90 мільярдів євро після затвердження програми МВФ – Свириденко

Надання Україні 90 млрд євро від ЄС пов'язане із затвердженням нової чотирирічної програми МВФ, яке очікується у лютому.

Про це під час спілкування з журналістами повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, пише "Укрінформ".

"Міжнародний валютний фонд планує розглянути чергову програму підтримки України до кінця лютого. Від цього рішення залежить, чи отримаємо ми 90 млрд євро допомоги від Євросоюзу у квітні, як планувалося", – сказала Свириденко.

Втім, глава уряду висловила впевненість у позитивному рішенні по Україні з боку МВФ.

Щодо кредиту Євросоюзу, він розрахований на 2026-2027 роки.

"Цього року ми розраховуємо на 60 млрд євро, з яких 15 млрд мають піти на бюджетну підтримку, а 45 млрд – на закупівлю озброєння та техніки. Наступного року розподіл буде 15 на 15 млрд євро", – сказала Свириденко.

Вона додала, що міністр фінансів Сергій Марченко та міністр оборони Михайло Федоров наразі готують розрахунки потреб України у коштах по місяцях для погодження траншів.

Після фіналізації ці розрахунки будуть передані партнерам, що дозволить розпочати фінансування вже з квітня.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду зазначила, що Кабінет міністрів не буде в лютому подавати до парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів.

Раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) може затвердити нову 4-річну програму розширеного фінансування EFF для України у лютому, але це залежатиме, перш за все, від виконання Україною узгоджених попередніх дій (prior actions).

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі Крісталіною Георгієвою, сторони обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності України.