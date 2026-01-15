МВФ може схвалити нову програму для України в лютому: від чого це залежить
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) може затвердити нову 4-річну програму розширеного фінансування EFF для України у лютому, але це залежатиме, перш за все, від виконання Україною узгоджених попередніх дій (prior actions).
Про це заявила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак, передає "Інтерфакс-Україна".
"У нас (наразі) немає дати засідання ради директорів.
Ми сподіваємося, що потенційно зможемо провести засідання ради директорів у лютому", – сказала вона на брифінгу у Фонді 15 січня.
Козак пояснила, що згода Європейської Ради надати Україні 90 млрд євро фінансової підтримки протягом 2026 та 2027 років є важливою віхою на шляху до подолання фінансового дефіциту України, який оцінюється у $63 млрд у 2026-2027 роках та у $136,5 млрд на період дії програми з 2026 по 2029 рік, та відновлення стійкості боргу.
"Ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів з міжнародними донорами, оскільки вони прагнуть забезпечити всі необхідні гарантії фінансування", – описала стан виконання цієї попередньої умови представниця Фонду.
Щодо виконання Україною prior actions, Козак констатувала, що поки виконаний тільки один захід – прийняття державного бюджету на 2026 рік.
"Іншим буде розширення бази оподаткування шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для споживчих товарів, а також відновлення та скасування пільг щодо ПДВ.
Отже, швидкі дії української влади для виконання цих та інших попередніх заходів матимуть вирішальне значення для підтримки імпульсу реформ та допомоги Україні у залученні фінансування для її значних потреб", – наголосила директорка Фонду з комунікацій.
Нагадаємо:
15 січня в Україну на переговори прибула глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.
Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі Крісталіною Георгієвою, сторони обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності України.