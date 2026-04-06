Комітет Ради підтримав проєкт про оподаткування посилок, але тільки за основу

Семен Рубан — 6 квітня, 14:10
Комітет Ради підтримав проєкт про оподаткування посилок, але тільки за основу
Комітет підтримав скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки
Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкт #15112-1 про скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

#15112-1 – альтернативний проєкт, поданий партією "Слуга Народу". Комітет рекомендував його Раді тільки за основу: проєкт будуть доопрацьовувати. Голосування в першому читанні відбудеться у вівторок, 7 квітня.

Законопроєкт є частиною "маяку" МВФ, тож його ухвалення є обов'язковою умовою для отримання Україною фінансування.

"Цей закон – це зміни у Податковий кодекс. Він тут не головний і технічний.

Головні зміни у Митному кодексі, це буде зроблено через правки у законопроєкт №12360 (КРІ для Митниці). Його зараз не виносять, і на цьому тижні не буде (голосування – ЕП)", – уточнює Железняк.

У разі ухвалення закон введуть у дію не раніше початку 2027 року. Проте це також потребує рішення уряду та готової системи, яка дала б Митній службі змогу оподатковувати сотні тисяч посилок.

Нардеп припускає, що розробка такої системи потребуватиме більше часу і закон вступить у силу пізніше січня 2027 року.

Також уряд сподівається збирати до 10 млрд грн додаткових надходжень у разі ухвалення законопроєкту.

Нагадаємо:

Також Комітет підтримав законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни та законопроєкт №15111 про оподаткування цифрових платформ.

Раніше Кабмін розбив "Великий податковий законопроєкт" на кілька менших проєктів, серед яких №15110, №15111 та №15112 (альтернативою якого є №15112-1).

Зранку 6 квітня Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради та обговорила урядові реформи, необхідні для отримання фінансування від ЄС та МВФ.

