Відновлення імпорту газу з РФ стало б історичною помилкою – Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз не допустить відновлення залежності від газу та нафти агресора.

Про це в Європарламенті заявила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляється на сайті Європейської комісії.

"Дехто все ще каже, що ми повинні знову відкрити кран для російських газу та нафти. Це була б помилка історичних масштабів. І ми цього не допустимо", — заявила вона.

"Залежність від Росії шкодить не лише нашій безпеці, а й економіці. Наші ціни на енергоносії не можуть диктуватися ворожим сусідом. Нам потрібен останній поштовх для поступової відмови від російського викопного палива", – цитує сайт Голову Єврокомісії .

Вона підтримала нову дорожню карту повної відмови від російських енергоносіїв. І зазначила, що Росія неодноразово доводила свою ненадійність як постачальник.

"Путін уже перекривав потоки газу до Європи у 2006, 2009, 2014, 2021 роках і протягом усієї війни. Скільки разів це має повторитися, перш ніж вони засвоять урок", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Вона визнала, що останнім часом в Європі спостерігається невелике збільшення імпорту енергоносіїв з Росії, але спрогнозувала, що воно буде тимчасовим.

"Ми також повинні продовжувати підривати здатність Росії вести війну. Наш основний інтерес у сфері безпеки - припинити фінансування військової скрині Путіна", додала .фон дер Ляєн.

І нагадала, що на початку війни ЄС втрачав на російське викопне паливо 12 млрд євро на місяць, а сьогодні знизив ці витрати до 1,8 мільярда євро на місяць.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розглядає можливість юридично вийти з довгострокових контрактів на російський газ, не виплачуючи компенсації. Це один із кроків у межах плану ЄС повністю відмовитись від російського викопного палива до 2027 року. Розглядається варіант оголошення форс-мажору, який дозволив би компаніям припинити контракти без фінансових наслідків.

Також повідомлялося, що керівники найбільших фірм ЄС почали говорити про те, що імпорт певної кількості російського газу, в тому числі від російського державного гіганта "Газпром" може відновитись.

"Якщо в Україні буде розумний мир, ми могли б повернутися до потоків у 60 мільярдів кубометрів, можливо, 70, на рік, включаючи СПГ", – сказав Дідьє Голло, виконавчий віце-президент французької компанії Engie, в інтерв'ю агентству Reuters.