Європейський центральний банк вкотре знизив ключову процентну ставку через Трампа

Подальший тиск на єврозону з боку тарифів Трампа змусив Європейський центральний банк (ЄЦБ) вкотре знизити ключову процентну ставку.

Про це пише BBC.

ЄЦБ знизив основну ставку з 2,25% до 2%, інформує BBC. Відповідно до неї встановлюються ставки для країн, що використовують євро.

ЄЦБ заявив, що в короткостроковій перспективі невизначеність навколо торгівлі "буде впливати на інвестиції бізнесу та експорт".

ЄЦБ змінює ставку вже у восьмий раз за трохи більше ніж рік, говориться у публікації.

"Хоча інфляція в єврозоні знизилася, економіка була млявою ще до того, як президент США Дональд Трамп розгорнув свою агресивну тарифну політику, яка викликала погрози введення відповідних податків з боку Європейського Союзу", – зазначає BBC.

"Сильніше, ніж очікувалося" економічне зростання на 0,3% в січні-березні може ослабнути протягом року, заявив центральний банк.

BBC нагадує, що Трамп подвоїв тарифи на сталь і алюміній з ЄС, що імпортуються в США, з 25% до 50%. Трамп призупинив податки на інші європейські товари, що продаються в США, до 9 липня, поки тривають переговори щодо укладення угоди, але до того часу тариф у розмірі 10% залишається чинним.

Тим часом ЄС склав власний список тарифів на американські товари вартістю 21 млрд євро.

"Однак ЄЦБ очікує, що в середньостроковій перспективі економіка набиратиме обертів завдяки європейським витратам на оборону та інфраструктуру", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше ЄЦБ ухвалив рішення знизити три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Повідомлялося, що з 23 квітня 2 025 року:ставка за депозитами становитиме 2,25%; основна ставка рефінансування – 2,40%; ставка маржинального кредитування – 2,65%.

Сталося це на тлі пом’якшення інфляційного тиску та загострення глобальної економічної невизначеності.

Раніше повідомлялося, що ЄЦБ 6 березня знизив три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів (0,25%). Так, ставка за депозитами тепер становить 2,5%, ставка основних операцій рефінансування – 2,65%, ставка за маржинальними кредитами – 2,9%.

Очікується, що споживча інфляція в середньому становитиме 2,3% у 2025 році, 1,9% у 2026 році та 2,0% у 2027 році.