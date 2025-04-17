Європейський центробанк знизив процентні ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) ухвалив рішення знизити три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Сталося це на тлі пом’якшення інфляційного тиску та загострення глобальної економічної невизначеності.

З 23 квітня 2 025 року:ставка за депозитами становитиме 2,25%; основна ставка рефінансування – 2,40%; ставка маржинального кредитування – 2,65%.

У банку зазначають, що процес зниження інфляції йде за прогнозами.

У березні знизилися як загальна, так і базова інфляція, зокрема й у секторі послуг.

Аналітики очікують, що інфляція в єврозоні стабілізується на рівні 2% у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо:

У березні Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів (0,25%).