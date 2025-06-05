Европейский центральный банк в очередной раз снизил ключевую процентную ставку из-за Трампа

Дальнейшее давление на еврозону со стороны тарифов Трампа заставило Европейский центральный банк (ЕЦБ) в очередной раз снизить ключевую процентную ставку.

Об этом пишет BBC.

ЕЦБ снизил основную ставку с 2,25% до 2%, информирует BBC. В соответствии с ней устанавливаются ставки для стран, использующих евро.

ЕЦБ заявил, что в краткосрочной перспективе неопределенность вокруг торговли "будет влиять на инвестиции бизнеса и экспорт".

ЕЦБ меняет ставку уже в восьмой раз за чуть более чем год, говорится в публикации.

"Хотя инфляция в еврозоне снизилась, экономика была вялой еще до того, как президент США Дональд Трамп развернул свою агрессивную тарифную политику, которая вызвала угрозы введения соответствующих налогов со стороны Европейского Союза", - отмечает BBC.

"Сильнее, чем ожидалось" экономический рост на 0,3% в январе-марте может ослабнуть в течение года, заявил центральный банк.

BBC напоминает, что Трамп удвоил тарифы на сталь и алюминий из ЕС, импортируемых в США, с 25% до 50%. Трамп приостановил налоги на другие европейские товары, продаваемые в США, до 9 июля, пока продолжаются переговоры по заключению соглашения, но до того времени тариф в размере 10% остается в силе.

Тем временем ЕС составил собственный список тарифов на американские товары стоимостью 21 млрд евро.

"Однако ЕЦБ ожидает, что в среднесрочной перспективе экономика будет набирать обороты благодаря европейским расходам на оборону и инфраструктуру", - говорится в публикации.

Напомним:

Ранее ЕЦБ принял решение снизить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Сообщалось, что с 23 апреля 2 025 года: ставка по депозитам составит 2,25%; основная ставка рефинансирования - 2,40%; ставка маржинального кредитования - 2,65%.

Произошло это на фоне смягчения инфляционного давления и обострения глобальной экономической неопределенности.

Ранее сообщалось, что ЕЦБ 6 марта снизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (0,25%). Так, ставка по депозитам теперь составляет 2,5%, ставка основных операций рефинансирования - 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - 2,9%.

Ожидается, что потребительская инфляция в среднем составит 2,3% в 2025 году, 1,9% в 2026 году и 2,0% в 2027 году.