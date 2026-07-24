На Європу чекає зимове "газове випробування" – ЗМІ

Глобальна боротьба за скраплений природний газ загрожує підготовці Європи до зими: зважаючи на складнощі із судноплавством через протоку Ормуз, Європа значно відстає від звичного темпу накопичення запасів, а азійські покупці швидко викуповують доступні вантажі СПГ.

Про це пише Bloomberg.

Економічні наслідки тривалого збоїв можуть бути значними, оскільки енергетична консультаційна компанія Baringa Partners оцінює, що зростання цін на газ і електроенергію може призвести до скорочення економіки Великої Британії та Європи наприкінці року, говориться у повідомленні

Глобальна боротьба за скраплений природний газ загрожує зірвати стратегію Європи відкладати зимові закупівлі до повторного відкриття Ормузької протоки, пише Bloomberg.

"Уряди та енергетичні компанії закінчили минулу зиму, вважаючи, що можуть дозволити собі відкласти відновлення запасів, навіть коли вони досягли найнижчих рівнів з 2022 року", – зазначає агентство.

Bloomberg нагадує про стрибок цін на газ після початку війни в Ірані наприкінці лютого. Тоді трейдери ставили на те, що дипломатія врешті-решт переможе, і потоки через протоку — канал для п'ятої частини постачання СПГ — відновляться.

Через майже п'ять місяців ця ставка виглядає ризикованою. Бої на Близькому Сході знову спалахнули, ціни на газ наближаються до найвищих рівнів з початку конфлікту, а Європа значно відстає від звичного темпу накопичення запасів. Азійські покупці від Китаю до Пакистану скуповують доступні поставки зрідженого природного газу, щоб замінити втрачені поставки з Катару, фактично відволікаючи вантажі від Європи.

"Головне питання полягає в тому, чи втрутяться уряди щоб підтримати закупівлі, якщо Ормуз залишиться закритим, що потенційно може спровокувати цінову війну з іншими регіонами в найближчі місяці", – говориться у публікації.

Мало хто сумнівається, що Європа забезпечить достатні запаси на зиму. Більший ризик полягає в вартості — і в тому, чи зможуть домогосподарства та промисловість витримати ще один стрибок у рахунках за опалення та електроенергію всього через кілька років після останньої енергетичної кризи в регіоні, пише Bloomberg.

"Ніхто не очікував, що війна між США та Іраном знову загостриться. Час піджимає. ЄС доведеться збільшити свої закупівлі зараз, якщо він хоче досягти мети", – кажуть учасники ринку.

За даними Bloomberg, морські поставки LNG на 27% нижчі за рівень минулого року, тоді як імпорт до Азії зріс. Азійські покупці, які минулого року отримували близько чверті свого СПГ з Перської затоки, шукають постачання з інших джерел, залишають Європі менше альтернатив.

Нагадаємо:

У березні повідомлялося, що європейські ціни на природний газ різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі експортному заводу зі скрапленого природного газу.

Вартість природного газу в Європі 20 липня вперше за чотири місяці перевищила 60 євро за МВт-год. на тлі нової ескалації між США та Іраном і ризиків для постачання газу через Ормузьку протоку.