Європейський центробанк знизив процентні ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) 6 березня знизив три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів (0,25%).

Про це йдеться у повідомленні ЄЦБ.

Так, ставка за депозитами тепер становить 2,5%, ставка основних операцій рефінансування – 2,65%, ставка за маржинальними кредитами – 2,9%.

Очікується, що споживча інфляція в середньому становитиме 2,3% у 2025 році, 1,9% у 2026 році та 2,0% у 2027 році.

"Перегляд споживчої інфляції у бік підвищення на 2025 рік відображає посилення динаміки цін на енергоносії. Що стосується інфляції без урахування енергоносіїв та продуктів харчування, співробітники прогнозують у середньому 2,2% у 2025 році, 2,0% у 2026 році та 1,9% у 2027 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що економіка стикається з постійними проблемами, і банк знову знизив прогнози зростання для єврозони – до 0,9% на 2025 рік, 1,2% на 2026 рік та 1,3% на 2027 рік.

Нагадаємо:

У кінці 2024 року Європейський центральний банк знизив ключову ставку на 0,25 процентного пункта - до 3% річних.

У червні минулого року вона становила 4%. Це було четверте зниження ставок за 2024 рік.

ЄЦБ знизив ставки через уповільнення інфляції та наближення її до цільового рівня – 2%.