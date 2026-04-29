Європейці судновласники скорочують перевезення російських нафтопродуктів – ЗМІ

Грецькі судновласники, які забезпечували значну частку перевезень російських нафтопродуктів, почали згортати активність на ринку РФ.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

Це відбувається на тлі запровадження нових обмежень ЄС. Аналітики фіксують суттєве зниження доступного тоннажу в Балтійському басейні.

Згідно з даними моніторингу Центру цінових індексів, до кінця тижня 20–26 квітня кількість танкерів, призначених для перевезення світлих нафтопродуктів в акваторії балтійських портів, скоротилася до восьми-дев'яти одиниць.

Цей показник став мінімальним із початку лютого поточного року.

Дефіцит суден спричинив різке зростання ставок фрахту. Вартість перевезення світлих нафтопродуктів із портів Балтики танкерами класу Handysize за тиждень зросла в середньому на 4–6%, досягнувши 140–183 за тонну.

Подальше зростання ставок наразі стримується лише низькою експортною активністю: за звітний тиждень із Приморська, Усть-Луги та Висоцька було відвантажено близько 190 тис. тонн світлих нафтопродуктів, що на 72% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року, говориться у публікації.

Складна ситуація спостерігається і в Чорноморському регіоні, зокрема в порту Туапсе, запевняє російське видання.

Після серії атак на Туапсинський НПЗ російська залізнична компанія "РЖД" обмежила перевезення вантажів до порту.

До того ж, з 28 квітня на території всього Туапсинського муніципального округу введено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Експерти ЦЦІ прогнозують подальше скорочення експорту мазуту з Туапсе. Логістичні процеси також ускладнюються через зміну маршрутів: частина суден змушена рухатися вздовж східного узбережжя, що збільшує тривалість рейсу орієнтовно на дві доби.

У листопаді минулого року повідомлялося, що напередодні критичного терміну введення санкцій США проти великих російських виробників "Роснефть" і "Лукойл" кількість грецьких танкерів, які транспортують російську нафту, впала до найнижчого рівня з моменту вторгнення в Україну.

У той же час, керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко стверджує, що Росія занижує реальні обсяги експорту нафти. "Там, де реальне зменшення експорту нафти на 18-22% за даними нашого об'єктивного моніторингу (своїми очима), вони малюють 40-73%", – зазначив він.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України попередила, що Росія планує збільшити кількість нафтових танкерів під своїм прапором – до цього її змушують дедалі частіші прецеденти затримань "тіньового флот".