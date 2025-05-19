ЕС предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть - Reuters

На этой неделе ЕС предложит министрам финансов стран G7 снизить текущую предельную цену (60 долл за баррель) на российскую нефть, транспортируемую морским путем.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, пишет Reuters.

Это будет осуществлено в рамках нового пакета санкций против Москвы.

"Домбровскис не упомянул, до какого уровня, по желанию Европейского Союза, нужно было бы снизить предельную цену, но чиновники ЕС, проинформированные об обсуждении, заявили, что ЕС предложит 50 долларов за баррель", - пишет Reuters.

"На вопрос журналистов, предложит ли он снизить лимит на встрече министров финансов G7 в Канаде на этой неделе, он ответил: "Да", - говорится в статье.

"Это то, на что мы обратили внимание со стороны Комиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я ожидаю определенного интереса также со стороны других партнеров G7 в этом отношении и определенного обсуждения", - цитирует европейского комиссара агентство.

В страны G7 входят Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Европейская комиссия и глава министров финансов еврозоны также участвуют во встречах министров финансов G7.

Ценовое ограничение G7 было согласовано в декабре 2022 года, запрещая торговлю российской сырой нефтью, транспортируемой танкерами, если цена превышает 60 долларов за баррель. А также запрещая судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской сырой нефти по всему миру, если только она не продаётся по цене ниже предельной цены.

Эта мера имела целью уменьшить доходы России, чтобы у нее было меньше денег на оплату вторжения в Украину, одновременно предотвращая резкое падение мировых поставок нефти.

"Россия обходит ограничения цен стран G7 с помощью флота танкеров, которые не получают страховки от западных компаний, а российская нефть марки Urals большую часть времени торгуется выше ограничения цен", - напоминает агентство.

"Но в начале апреля цена упала ниже 60 долларов, поскольку глобальное беспокойство относительно экономического роста после объявлений США о глобальных тарифах также повлияло на цены на нефть", - говорится в публикации.