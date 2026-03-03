Найбільший світовий експортер нафти шукає альтернативу Ормузькій протоці

Найбільша нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco вивчає можливість постачання більшої кількості вантажів до Янбу, порту на Червоному морі, оскільки Ормузька протока залишається фактично закритою.

Про це пише Bloomberg.

Зазвичай Aramco експортує основну частину своєї сирої нафти з портів Перської затоки, але конфлікт на Близькому Сході призвів до танкерних заторів.

Найбільший у світі експортер нафти Saudi Aramco має трубопровід пропускною здатністю 5 млн барелів на день, який проходить через всю країну та може транспортувати нафту з родовищ до Червоного моря.

Як повідомила джерела агентства, Aramco запитала деяких клієнтів в Азії, чи можуть вони перевозити вантажі з Янбу.

Також зазначається, що Червоне море не небезпечне. Підтримуване Іраном єменське бойове угруповання хуситів погрожує відновити напади на судна, що проходять цим водним шляхом.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

Ціни на нафту 3 березня зросли через розширення війни США та Ізраїлю з Іраном і загрози судноплавству через Ормузьку протоку посилили побоювання щодо перебоїв у постачанні з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Ф'ючерси на Brent зросли на 1,70 долара, або на 2,2%, — до 79,44 долара за барель. У понеділок контракт підскакував до 82,37 долара — найвищого рівня з січня 2025 року, однак частину приросту втратив і завершив сесію з підвищенням на 6,7%.