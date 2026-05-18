Судно під прапором Панами зазнало пошкоджень внаслідок атаки РФ

Під час ранкової атаки на Одесу 18 травня було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, яке прямувало українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси.

Про це інформує Адміністрація морських портів України.

Судно йшло під навантаження олії.

"Після влучання БПЛА судно отримало пошкодження. Наслідки атаки екіпаж ліквідував власними силами. Постраждалих немає", – зазначили в АМПУ.

Судно продовжило рух до порту призначення.

Нагадаємо:

18 травня під час руху Українським коридором до портів Великої Одеси зафіксовано влучання БПЛА у два цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових Островів.