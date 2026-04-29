Прокуратура ініціює арешт російського судна з викраденим українським зерном в Ізраїлі

Офіс Генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS / "Панорамітис" та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

"Відповідний запит про міжнародну правову допомогу вже скеровано до компетентних органів Держави Ізраїль. Сьогодні наші документи вже знаходяться там", – поінформував він.

Кравченко зазначив, що українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу.

За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі воно прямує до порту Хайфа.

Слідчі задокументували факти незаконного заходу судна в закриті порти України. Це грубе порушення українського законодавства та норм міжнародного морського права, наголосив генпрокурор.

За його словами, з початку повномасштабної агресії рф з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.

Як повідомила 27 квітня журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько, до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно PANORMITIS (IMO: 9445021) із партією зерна, яка може походити з окупованих територій України.

Це вже другий зафіксований випадок за квітень. У середині місяця судно ABINSK із зерном з тимчасово окупованих територій України також прибуло до Ізраїлю на розвантаження.