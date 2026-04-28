Україна відстежує судна з викраденим Росією українським зерном – МЗС

Україна реагуватиме на всі випадки надходження до країн сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Російською Федерацією з тимчасово окупованих територій України, і йдеться не лише про Ізраїль.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час онлайн-зустрічі із журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

"У минулому були випадки, ми навіть публічно повідомляли про такі вантажі, коли вони наближалися до Туреччини, Єгипту, Алжиру та деяких інших країн. Зараз насправді є кілька суден. Наскільки мені відомо, одне наближається до Єгипту, а інше – до Алжиру", – сказав він.

У МЗС наголосили, що "все бачать і не залишать це без уваги".

Тихий зазначив, що Україна буде реагувати на всі випадки.

МЗC України у вівторок, 28 квітня, запросило надзвичайного і повноважного посла держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського, якому вручено ноту протесту.