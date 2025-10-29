Японія відхилила пропозицію США припинити імпорт російських енергоресурсів – Reuters

Новий прем'єр-міністр Японії Санае Такайчі під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Токіо повідомила, що заборона імпорту зрідженого природного газу з Росії буде складною.

Про це пише Reuters.

Агентство посилається на двох японських урядовців, які попросили не розкривати їхні імена, оскільки інформація є конфіденційною.

Питання щодо російського СПГ піднімалося під час двосторонньої зустрічі лідерів у вівторок, і Такайчі прагнула отримати розуміння Трампа щодо енергетичних потреб Японії, повідомили вони.

"Російські поставки становлять майже 9% від загального імпорту СПГ у Японії, а японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки у проєкті СПГ Sakhalin-2 на Далекому Сході Росії", – говориться у публікації.

Перед поїздкою Трампа до Азії цього тижня США закликали покупців російської енергії, включаючи Японію, припинити імпорт і ввести санкції проти двох найбільших експортерів нафти – Rosneft і Lukoil, щоб тиснути на Москву з метою припинення війни в Україні.

За повідомленням ділової газети Nikkei, Такайчі, сказала Трампу, що якщо Японія припинить закупівлі, це лише потішить Китай та Росію, говориться у публікації.

Китай та Індія – головні покупці російських енергоресурсів. Та багато індійських нафтопереробних заводів призупинили нові замовлення російської нафти після останніх санкцій США минулого тижня, очікуючи ясності від уряду та постачальників, зазначає агентство

Японія збільшила закупівлі СПГ у США за останні кілька років, намагаючись диверсифікувати постачання від свого основного постачальника — Австралії, та готуючись до завершення контрактів на постачання з проектом "Сахалін-2" в Росії, говориться у публікації.

Більшість постачань із "Сахалін-22 закінчується у період з 2028 по 2033 рік. Замінити цей газ буде дорого та призведе до зростання цін на електроенергію, заявив минулого тижня міністр промисловості Японії.

Японія імпортує менше 1% нафти з Росії за санкційним звільненням, яке спливає в грудні, при цьому більша частина її постачання нафти забезпечується з Близького Сходу, додає Reuters.

Нагадаємо:

Раніше вимога адміністрації Трампа до Японії купувати більше американського рису стала причиною затримки двосторонніх торгових переговорів, оскільки Токіо рішуче заперечило проти цієї умови. У липневій угоді Білий дім заявив, що Японія збільшить закупівлі американського рису на 75%.

Раніше повідомлялося, що японська нафтопереробна компанія Taiyo Oil Co. приймає російську нафту, доставлену танкером з чорного списку Міністерства фінансів США та Європейського Союзу. Танкер Voyager доставив 600 тис барелів нафти з терміналу "Пригородне" на острові Сахалін.

Як повідомило агентство Bloomberg, Японія дозволила імпорт сахалінської суміші з міркувань енергетичної безпеки. Проте, показовим є те, що вантаж на судні з чорного списку приймає країна "Великої сімки".

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Санкції, запроваджені Білим домом проти російських "Роснефти" та "Лукойлу", можуть скоротити нафтові доходи Москви аж на 30%, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти клмпаній "Роснефть" та "Лукойл".

Ефективність санкції США проти Росії, включивши дві найбільші російські нафтові компанії залежить від того, наскільки суворо їх дотримуватимуться, як швидко РФ зможе їх обійти та від того, чи зможе Вашингтон переконати союзників Москви розірвати торговельні зв'язки з Кремлем, стверджує Центр аналізу європейської політики.