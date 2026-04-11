Японія інвестує 16 мільярдів доларів у вітчизняний ШІ-стартап Rapidus

Японія затвердила додаткові субсидії у розмірі 631,5 млрд ієн (4 млрд доларів), щоб прискорити вихід Rapidus Corp. на надзвичайно конкурентний ринок виробництва чипів для штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Такий крок значно збільшив фінансову підтримку флагманського проєкту, який багато хто вважає ризикованим.

Ці кошти призначені для фінансування роботи Rapidus для ІТ-компанії Fujitsu Ltd., одного з перших клієнтів, на якого Токіо покладає надії щодо запуску цього знакового проекту.

За словами Міністерства економіки, опублікованими в суботу, нові кошти збільшують суму видатків та інвестицій, які уряд вкладає у стартап, до 2,6 трлн ієн (16,3 млрд доларів) до кінця поточного фінансового року.

Міністерство повідомило, що зовнішня комісія оглянула фабрику Rapidus на Хоккайдо на півночі Японії та затвердила її технологічний прогрес.

Молода компанія, яка минулого року розпочала розробку пластин із використанням 2-нанометрової технології, має на меті до 2027 року налагодити масове виробництво передових напівпровідників і допомогти Японії зменшити свою залежність від лідера галузі — компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Політики вважають успіх Rapidus та технологічну незалежність у сферах штучного інтелекту, робототехніки та квантових обчислень критично важливими для безпеки країни.

Японський виробник мікросхем значно відстає від TSMC, яка минулого року розпочала серійне виробництво за 2-нанометровою технологією і є основним постачальником для Nvidia Corp. та Apple Inc.

