Трамп заперечив слова міністра енергетики США про ціни на бензин після війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп у понеділок відкинув думку міністра енергетики США про те, що ціни на бензин не знизяться до 2027 року, заявивши, що американці можуть очікувати зниження цін одразу після закінчення війни з Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

У неділю міністр енергетики США Кріс Райт заявив CNN, що хоча ціна на бензин нижче 3 доларів за галон "може статися пізніше цього року, це може не статися до наступного року".

"Я думаю, що він помиляється в цьому. Абсолютно помиляється", — сказав Трамп журналісту The Hill, додавши, що ціни, як очікується, знизяться "як тільки це закінчиться".

Хоча Райт, також у ефірі CNN, погодився, що "з вирішенням цього конфлікту ціни знизяться", чіткого кінця не видно.

За кілька місяців до виборів ціни на бензин у США залишаються високими, інфляція зростає, а рейтинг Трампа падає.

За оцінками AAA, середня ціна за галон звичайного бензину в понеділок становила 4,04 долара, порівняно з 3,15 долара рік тому. У понеділок світові ціни на нафту зросли на 5%.

Іран закрив Ормузьку протоку, ключовий морський канал, у той час як війна, що розпочалася 28 лютого з нанесення ударів США та Ізраїлю по Ірану, триває вже два місяці. Трамп заявляв, що військова кампанія триватиме від чотирьох до шести тижнів.

Зростання цін на пальне спричинило підвищення цін на цілий ряд товарів і послуг по всій країні, від авіаквитків і житла до добрив і продуктів харчування.

Сам Трамп заявив, що ціни на бензин можуть залишатися високими до листопада, але намагався розвіяти занепокоєння. Міністр фінансів Скотт Бессент минулого тижня прогнозував, що цього літа вони впадуть до рівня 3 доларів за галон.

В Ірані заявили про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

19 квітня Президент США Дональд Трамп направив представників до Ісламабада (Пакистан) для участі у переговорах щодо Ірану. За його словами, вчора Ісламська Республіка порушила угоду про припинення вогню, обстрілявши французький корабель і судно з Великої Британії.

Однак вже 20 квітня очільник Білого дому заявив, що американські військові захопили іранське судно, коли те намагалось прорвати блокаду США в Оманській затоці.