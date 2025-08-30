Вимога Трампа до Японії купувати більше американського рису призупинила перемовини

Вимога адміністрації Трампа до Японії купувати більше американського рису стала причиною затримки двосторонніх торгових переговорів цього тижня, оскільки Токіо рішуче заперечило проти цієї умови.

Про це повідомила Nikkei.

Головний переговірник Японії з питань мит раптово скасував поїздку до США в четвер через невизначені питання, які необхідно обговорити на адміністративному рівні, повідомив головний речник уряду.

Обидві сторони намагаються узгодити деталі липневої угоди про зниження мита на 15% на імпорт з Японії до США.

Nikkei, посилаючись на джерела у японському уряді, повідомила, що переглянутий указ президента Дональда Трампа включає зобов'язання Японії закуповувати більше американського рису.

Один з чиновників розкритикував цю пропозицію як "втручання у внутрішні справи". Nikkei зазначила, що нова вимога суперечить домовленості про те, що Японія не повинна знижувати мита на імпорт сільськогосподарської продукції.

У липневій угоді Білий дім заявив, що Японія збільшить закупівлі американського рису на 75%. Прем'єр-міністр Шігеру Ісіба заявив, що частка імпорту американського рису може збільшитися в рамках існуючої безмитної системи, але що угода "не жертвує" японським сільським господарством.

Поїздка Аказави мала на меті остаточно узгодити угоду Японії про пакет інвестицій у США на суму 550 млрд доларів за допомогою державних кредитів і гарантій, зміст яких залишається неясним.