Японія передала Україні захисну техніку: що найнеобхідніше

Японія передала Державній службі надзвичайних ситуацій України техніку та обладнання для потреб гуманітарного розмінування.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Закупівлю чотирьох піротехнічних машин, 12 мікроавтобусів для перевезення персонального складу та 100 комплектів захисного спорядження для жінок-демінерок провело Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

"Окремо я б хотів відзначити закупівлю 100 комплектів захисного спорядження для жінок-саперок. Ця ініціатива — наслідок роботи групи "Гендерні аспекти в протимінній діяльності", яку координує Мінекономіки, посольство Канади та FSD. І це практичне врахування гендерного компоненту в гуманітарному розмінуванні", — наголосив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Внесок Японії в гуманітарне розмінування становить понад 130 мільйонів в доларовому еквіваленті з початку повномасштабного вторгнення. Левова частина фінансування — це саме закупівля техніки та обладнання для протимінної діяльності.

