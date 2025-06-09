Японія перевантажує російську нафту з підсанкційного танкера

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. принимает российскую нефть, доставленную танкером из черного списка Министерства финансов США и Европейского Союза.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Токийская компания Taiyo перегружает 600 тыс баррелей сахалинской нефти с танкера Voyager, доставленных с терминала "Пригородное" на острове Сахалин.

Представитель компании подтвердил Bloomberg факт поставки и заявил, что компания приобрела нефть по запросу Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. По его словам, если бы Япония не смогла отгрузить сырую нефть, это повлияло бы на производство сжиженного природного газа.

До вторжения России в Украину в феврале 2022 года японские нефтепереработчики импортировали в среднем четыре партии в месяц из проекта "Сахалин-2".

До февраля 2022 года японские нефтеперерабатывающие заводы импортировали из проекта "Сахалин-2" в среднем четыре партии нефти в месяц. Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation сохранили в проекте свои доли в размере 12,5% и 10%, когда позже в том же году Россия провела его реструктуризацию.

"Япония разрешила импорт сахалинской смеси из соображений энергетической безопасности. Это исключение было продлено до конца июня 2026 года в 17-м пакете санкций ЕС против России 21 мая. Существует также исключение США, срок действия которого истекает 28 июня и который обычно продлевается", - говорится в публикации.

Показательно, что груз на судне из черного списка принимает страна "Большой семерки". "Эта поставка - первая за последние два года из России - свидетельствует о том, что покупатели во всем мире все легче ведут дела с Москвой, поскольку война в Украине продолжается уже четвертый год", - отмечает Bloomberg.

"Некоторые импортеры российской нефти неохотно принимают грузы, перевозимые на судах, попавших под санкции OFAC, и многие из них простаивают месяцами после внесения в черный список. Но с приходом к власти Трампа эти колебания, похоже, уменьшаются", - заключает агентство.

В то же время, поставки в Индию, например, остаются практически неограниченными, несмотря на предыдущие обещания этой страны прислушаться к мерам США. А с конца января по меньшей мере 20 партий российской нефти было доставлено покупателям в Китай и Сирию на судах, попавших под санкции США, отмечает Bloomberg.

В январе 2025 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло Voyager, который ранее назывался Vernadsky Prospect, в черный список из 161 судна, утвержденный президентом Джо Байденом в январе. В феврале судно попало в список ЕС.

Напомним:

Ранее сообщалось, что танкеры, участвующие в ключевой схеме поставок иранской нефти в Китай, начали исчезать из цифровых систем отслеживания из-за угрозы санкций.

В последние месяцы все больше судов выключают свои транспондеры вблизи восточного побережья Малайзии - региона, который стал важным центром перевалки иранской нефти с одного судна на другое для дальнейшей транспортировки в Китай.

Также сообщалось, что танкеры, попавшие под санкции США, начали появляться в сложной цепочке морских поставок, перевозящей российскую нефть в Индию, которая сейчас фиксирует рекордный уровень импорта этой нефти.