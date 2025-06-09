Українські інтернет-провайдери збільшили сплату податків на 48%

За підсумками першого кварталу 2025 року сума сплачених податків у сфері інтернет-послуг зросла на 48% — з 800 млн грн у 2024-му до 1,187 млрд грн у 2025-му.

Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Значне зростання спостерігається серед юридичних осіб, тоді як ФОПи показали спад — це може свідчити про перехід галузі від моделі "кущів ФОП" на юридичні особи", – зазначив він.

Крім того, за даними Гетманцева, більшість компаній суттєво підвищили зарплати у 4 кварталі 2024 та 1 кварталі 2025. Лише близько 10 компаній продовжують платити на рівні ~10 тис. грн (при середніх зарплатах в країні більше 24 тис. грн).

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Нагадаємо:

Доходи ринку фіксованого інтернету впали на 30% у четвертому кварталі 2024 року.