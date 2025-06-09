Украинские интернет-провайдеры увеличили уплату налогов на 48%

По итогам первого квартала 2025 года сумма уплаченных налогов в сфере интернет-услуг выросла на 48% - с 800 млн грн в 2024-м до 1,187 млрд грн в 2025-м.

Об этом сообщает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Значительный рост наблюдается среди юридических лиц, тогда как ФОПы показали спад - это может свидетельствовать о переходе отрасли от модели "кустов ФОП" на юридические лица", - отметил он.

Кроме того, по данным Гетманцева, большинство компаний существенно повысили зарплаты в 4 квартале 2024 и 1 квартале 2025.

Только около 10 компаний продолжают платить на уровне ~10 тыс. грн (при средних зарплатах в стране более 24 тыс. грн).

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Напомним:

Доходы рынка фиксированного интернета упали на 30% в четвертом квартале 2024 года.