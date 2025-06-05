Доходи ринку Інтернету впали до найнижчого показника з кінця 2022 року: причина

Доходи ринку фіксованого Інтернету впали на 30% у четвертому кварталі 2024 року.

Про це йдеться в дослідженні аналітиків BRDO.

"Доходи ринку впали на 30% – до 4,3 млрд грн порівняно з третім кварталом 2024 року. Це найнижчий показник з кінця 2022 року. Падіння доходів відбулося після заборони спрощеної моделі оподаткування у роз’ясненнях ДПС навесні та влітку 2024 року, всупереч Податковому кодексу України", – зазначили аналітики.

Крім цього, кількість користувачів фіксованого Інтернету скоротилася на 3,5% – до 8,2 млн абонентів порівняно з першим півріччям 2024 року.

Водночас звітність щодо абонентів є рекордно неповною у 2024 році: понад 40% компаній, які звітували про доходи, не надали даних про абонентську базу. Така неповнота звітності фіксується вперше з 2021 року і, ймовірно, є свідченням регуляторного шоку на ринку фіксованого Інтернету, підкреслили експерти.

"Концентрація ринку топ-10 постачальників за доходами зросла на кілька процентних пунктів. Станом на кінець 2024 року вони акумулюють 30.15% сукупних доходів", – йдеться в аналітиці.

Станом на кінець 2024 року до списку найбільших компаній увійшли нові гравці – ПАТ "Фарлеп-Інвест" і ТОВ НВП "Тенет", тоді як ТОВ "Мега Лінк" і ТОВ "Гігатранс Україна" вибули.

Лідери за доходами у 2024 році залишаються незмінними:

АТ "Укртелеком" – 1,64 млрд грн;

ПАТ "Київстар" – 1,54 млрд грн;

ТОВ "Воля-Кабель" – 0,83 млрд грн;

ПАТ "Датагруп" – 0,69 млрд грн.

Водночас лідерами ринку фіксованого Інтернету за розміром абонентської бази у 2024 році стали:

ПрАТ "Київстар" – 1,15 млн абонентів; АТ "Укртелеком" – 445 тис. абонентів; ТОВ "Воля-Кабель" – 391 тис. абонентів; ТОВ НВП "Хоум-Нет" – 209 тис. абонентів; ПрАТ "Фарлеп-Інвест" – 149 тис. абонентів.

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Нагадаємо:

Україна другий рік поспіль посіла перше місце у світі за показником стабільності фіксованого інтернету.