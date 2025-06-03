Аеропорт "Бориспіль" отримає допомогу від Кореї: що вона передбачає

Міжнародний аеропорт (МА) "Бориспіль" у 2025-2028 роках отримає технічну допомогу від Корейського агентства міжнародного співробітництва (KOICA), зокрема і в постачанні обладнання інформаційних систем AODB/AOC.

Про це зазначено в тексті проєкту "Стратегії розвитку сфери цивільної авіації та використання повітряного простору України на період до 2030 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2025–2027 роках", передає "Інтерфакс-Україна".

"Протягом 2025-2028 рр. Корейським агентством міжнародного співробітництва (KOICA) реалізовуватиметься проєкт міжнародної технічної допомоги "Модернізація роботи аеропорту "Бориспіль" для безпечного, захищеного та ефективного авіаперевезення" реєстр №2024-00124 від 10 січня 2025 року.

Проєкт фінансується урядом Республіки Корея з метою покращення умов обслуговування пасажирів в аеропорту, а також підвищення навігаційної безпеки цивільної авіації шляхом модернізації діяльності та обладнання ДП МА "Бориспіль", - зазначено в тексті.

На сайті KOICA розміщено оголошення про тендер з підтримки проєкту в аеропорту "Бориспіль", до участі в якому запрошені, зокрема, експерти з вибору місцевих постачальників обладнання AODB (центральна інформаційна система аеропорту) і AOC (фізичний або віртуальний центр управління операціями аеропорту).

Загальна сума тендеру $1,1 млн. Експерти залучаються на час з моменту укладання контракту до 2028 року.

У проєкті стратегії розвитку цивільної авіації зазначається, що очікується допомога з боку аеропортів країн-партнерів у вигляді безоплатної передачі на баланс визначених українських аеропортів транспортних засобів та технічного обладнання.

Нагадаємо:

Керівництво Міжнародного аеропорту (МА) "Бориспіль" в Будапешті провело перемовини з представниками європейського лоукостера Wizz Air щодо оперативного запуску авіаперевезень після відкриття повітряного простору.