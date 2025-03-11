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Французька Thales та Украерорух підписали угоду, яка стосується відновлення польотів

Віктор Волокіта — 11 березня, 20:25
Французька Thales та Украерорух підписали угоду, яка стосується відновлення польотів
Фото: Украерорух у Facebook

Украерорух та французька група Thales, яка є одним із найбільших у світі виробників обладнання зв'язку, підписали угоду на встановлення аеродромного радіолокатора в рамках підготовки України до відновлення цивільних польотів.

Про це повідомляє пресслужба Украероруху.

Проєкт здійснюється в рамках укладеної грантової угоди між урядами України та Франції, в якій одним із пріоритетів для Украероруху визначено встановлення радіолокатора для спостереження за літаками на підході та на маршруті.

"Наразі для Украероруху відновлення інфраструктури спостереження та радіолокаційного покриття є одним із пріоритетних напрямків діяльності, адже значна частина української інфраструктури аеронавігаційного обслуговування зруйнувалася під час війни", – зазначив директор Украероруху Андрій Ярмак.

За його словами, встановлення нового радіолокатора істотно покращить покриття в певній частині повітряного простору України засобами спостереження і стане одним з важливих кроків розвитку аеронавігаційної інфраструктури.

Нагадаємо:

Керівництво Міжнародного аеропорту (МА) "Бориспіль" в Будапешті провело перемовини з представниками європейського лоукостера Wizz Air щодо оперативного запуску авіаперевезень після відкриття повітряного простору.

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