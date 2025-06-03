Аэропорт "Борисполь" получит помощь от Кореи: что она предусматривает

Международный аэропорт (МА) "Борисполь" в 2025-2028 годах получит техническую помощь от Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), в том числе и в поставке оборудования информационных систем AODB/AOC.

Об этом говорится в тексте проекта "Стратегии развития сферы гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины на период до 2030 года и утверждения операционного плана ее реализации в 2025-2027 годах", передает "Интерфакс-Украина".

"В течение 2025-2028 гг. Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) будет реализовываться проект международной технической помощи "Модернизация работы аэропорта "Борисполь" для безопасной, защищенной и эффективной авиаперевозки" реестр №2024-00124 от 10 января 2025 года.

Проект финансируется правительством Республики Корея с целью улучшения условий обслуживания пассажиров в аэропорту, а также повышения навигационной безопасности гражданской авиации путем модернизации деятельности и оборудования ГП МА "Борисполь", - говорится в тексте.

На сайте KOICA размещено объявление о тендере по поддержке проекта в аэропорту "Борисполь", к участию в котором приглашены, в частности, эксперты по выбору местных поставщиков оборудования AODB (центральная информационная система аэропорта) и AOC (физический или виртуальный центр управления операциями аэропорта).

Общая сумма тендера $1,1 млн. Эксперты привлекаются на время с момента заключения контракта до 2028 года.

В проекте стратегии развития гражданской авиации отмечается, что ожидается помощь со стороны аэропортов стран-партнеров в виде безвозмездной передачи на баланс определенных украинских аэропортов транспортных средств и технического оборудования.

Напомним:

Руководство Международного аэропорта (МА) "Борисполь" в Будапеште провело переговоры с представителями европейского лоукостера Wizz Air по оперативному запуску авиаперевозок после открытия воздушного пространства.