Колишньому керівнику аеропорту "Бориспіль" та його спільниці пом'якшили вирок

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту на вирок ВАКС та змінила вирок колишньому керівнику державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Є. Дихне та начальнику служби орендних відносин О. Левочко.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться, що рішенням суду колишньому керівнику міжнародного аеропорту призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі, його спільниці - 3 років позбавлення волі.

Крім того, з обох засуджених солідарно на користь Фонду держмайна стягнуто матеріальну шкоду в розмірі 1 334 157,71 грн. В іншій частині вирок ВАКС залишено без змін.

Нагадаємо:

1 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до п'яти років позбавлення волі колишнього виконувача обов'язків гендиректора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Євгенія Дихне. Його визнали винним у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків на суму понад 15,7 млн грн.

Керівницю служби орендних відносин аеропорту Олесю Левочко засудили до чотирьох років позбавлення волі. Вона також отримала трирічну заборону обіймати вищевказані посади та 8,5 тис грн штрафу.

За даними САП, у період з 2014 по 2019 роки Дихне та Левочко передали в оренду майно "Борисполя" приватним компаніям за ціною, нижчою за ринкову. Майно належало Міністерству інфраструктури [яке виконує функцію власника аеропорту – SOE Weekly], і лише Фонд державного майна України (ФДМУ) мав право передавати його в оренду на конкурсних засадах.

Незважаючи на це, Дихне та Левочко незаконно передали приміщення підприємцям за заниженою вартістю, що призвело до збитків на суму понад 15,7 млн грн, додали в САП.