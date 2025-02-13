В аеропорту "Бориспіль" повідомило про переговори з Wizz Air щодо відновлення польотів

Керівництво Міжнародного аеропорту (МА) "Бориспіль" в Будапешті провело перемовини з представниками європейського лоукостера Wizz Air щодо оперативного запуску авіаперевезень після відкриття повітряного простору.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту "Бориспіль".

"З 11 по 13 лютого 2025 року делегація аеропорту "Бориспіль" провела зустріч високого рівня та переговори з європейським лоукостером в їх штаб-квартирі в Будапешті. Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту "Бориспіль" після відкриття повітряного простору", - зазначається в повідомленні.

Г енеральний директор Йожеф Вараді підтвердив, що Wizz Air має чіткий і масштабний план повернення на український ринок.

Топменеджмент аеропорту поінформував керівників авіакомпанії про операційну готовність аеропорту, стан інфраструктури, аеродрому, терміналів, техніки з наземного обслуговування літаків, заходів із підтримання сертифікаційних вимог, кваліфікації персоналу та забезпечення безпеки.

Наступним кроком стане візит делегації авіаперевізника до Києва для проведення аудиту безпосередньо в аеропорту.

"Це ще один необхідний етап, який наближає нас до перезапуску польотів. Кожного дня ми працюємо над тим, щоби бути готовими оперативно розпочати приймати рейси, обслуговувати пасажирів та вантаж, знову зв’язати Україну та українців зі світом. І робити це все якісно та безпечно", - процитувала пресслужба МА "Бориспіль" гендиректора аеропорту Олексія Дубревського.

Нагадаємо:

Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити польоти в Україну незабаром після оголошення будь-якого припинення вогню з Росією, відновивши близько 30 вхідних маршрутів протягом шести тижнів.