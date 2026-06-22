Samsung перестала бути найдорожчою компанією Південної Кореї вперше з 2000 року

Samsung вперше з 2000 року перестав бути найдорожчою компанією Кореї

SK Hynix у понеділок 22 червня випередила Samsung Electronics і стала найдорожчою публічною компанією Південної Кореї. Це свідчить про кардинальний поворот у долі виробника мікросхем, який два десятиліття тому ледь не збанкрутував через борги.

Про це повідомляє Reuters.

SK Hynix зараз є провідним постачальником мікросхем пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM), що використовуються в системах ШІ для таких клієнтів, як Nvidia, Google.

Вона стала одним із найбільших бенефіціарів глобального буму штучного інтелекту, що спричинило зростання її акцій цього року на понад 340%. Компанія наразі є найдорожчим виробником мікросхем світу.

Акції SK Hynix закрилися з приростом на 5,6%, що підвищило її ринкову капіталізацію до 2 080,4 трлн вон (1,35 трлн дол), тоді як акції Samsung знизилися на 0,14%, що дало компанії ринкову вартість у 2 066,7 трлн вон (1,34 трлн дол).

SK Hynix зосереджується переважно на мікросхемах пам'яті, тоді як Samsung також виробляє логічні мікросхеми та побутову електроніку, таку як смартфони та телевізори. Samsung утримував перше місце з 2000 року.

У своїй заяві Samsung зазначила, що будь-які розрахунки її ринкової капіталізації повинні враховувати привілейовані акції. З урахуванням цих акцій вартість компанії на момент закриття ринку становила 2 246,4 трлн вон (1,46 трлн дол).

Зростання SK Hynix знаменує кульмінацію одного з найбільших поворотів у історії південнокорейського бізнесу.

У 2002 році тодішня компанія Hynix Semiconductor перебувала на межі продажу компанії Micron, оскільки була паралізована боргами, накопиченими під час агресивної експансії. Угода зрештою зірвалася, і компанія майже десятиліття перебувала під контролем кредиторів.

У 2003 році ціна її акцій впала до 135 вон, через що їх почали вважати "пенні-акціями".

З того часу її доля розвивалася відповідно до традиційного циклу підйомів і спадів у світовій галузі виробництва пам'яті. У 2023 році різкий спад призвів до падіння цін на пам'ять, що змусило SK Hynix повідомити про річний операційний збиток у розмірі 7,73 трлн вон.

Відновлення почалося через рік, коли бум штучного інтелекту набрав обертів, а такі компанії, як Microsoft, Google та Meta, почали активно інвестувати, що дозволило компанії зафіксувати річний операційний прибуток у розмірі 23,5 трлн вон у 2024 році — рекордний показник на той час.

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