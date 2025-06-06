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Дружині підозрюваного очільника АМКУ Кириленка обрали запобіжний захід

Альона Кириченко — 6 червня, 16:15
Дружині підозрюваного очільника АМКУ Кириленка обрали запобіжний захід

6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка Аллі у вигляді застави 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Напередодні, 5 червня, НАБУ та САП повідомили їй про підозру "в пособництві в незаконному збагаченні".

Детективи НАБУ та прокурори САП подали клопотання про обрання запобіжного заходу для Алли Кириленко у вигляді застави у 36 мільйонів гривень. Це половина тієї суми, яка інкримінується слідством її чоловіку Павлу Кириленку.

Натомість підозрювана повідомила, що не розуміє, чому її підозрюють у "пособництві у незаконному збагаченні".

"Я не була присутня на всіх укладених угодах (з купівлі майна її батьками – ред.). Я не телефонувала власникам, не переглядала квартири", – сказала вона.

Слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий частково задовольнив клопотання і призначив 9 мільйонів гривень застави. Ці гроші вона має внести протягом 5 днів.

Суд також зобов’язав дружину очільника АМКУ не виїжджати з Києва та області, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та прибувати за викликом до детективів та прокурорів.

Нагадаємо:

В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

В серпні 2024 року НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові АМКУ Павлу Кириленку.

ВАКС 4 червня частково задовольнив клопотання його адвоката і зменшив розмір застави до 25 млн грн. Перед цим адвокат подав клопотання про зміну запобіжного заходу – зменшення розміру застави з 30 мільйонів гривень до трьох мільйонів.

5 червня Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні.

Слідчі стверджують, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

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Дружині підозрюваного очільника АМКУ Кириленка обрали запобіжний захід
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