В українських портах зменшились обсяги перевалки вантажів: причина

За перший квартал 2025 року українські порти обробили 23 млн тонн вантажів, що на 4,8 млн тонн менше, ніж у відповідний період минулого року.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

За даними АМПУ, найбільші обсяги вантажоперевалки — у портах Великої Одеси. З початку року вони обробили 20,7 млн тонн вантажів. Зокрема, Порт Південний — 10,6 млн тонн, Чорноморський порт — 6,6 млн тонн, Одеський порт — 3,5 млн тонн.

Порти Дунайського регіону — Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ — разом перевалили понад 2,3 млн тонн вантажів.

"Зменшення вантажообігу пов’язане зі скороченням сільгоспугідь і спадом виробництва в експортноорієнтованих галузях, зокрема металургії, яка до війни експортувала до 80% продукції", – пояснили в АМПУ.

Зазначається, що на глобальному рівні перевалка вантажів також знижується через нестабільність ринків і порушення логістики.

Нагадаємо:

Товарообіг України в 2024 році зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком, досягнувши 112,3 млрд дол (у 2023 році – 99,4 млрд дол, у 2022 році – 99,7 млрд дол).

Протягом січня-березня в Україну імпортували товарів на суму $18,5 млрд, а експортували – на $9,9 млрд.