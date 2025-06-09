Українські спортивні та розважальні компанії збільшили дохід на 10%: хто лідирує

На 10% зріс загальний дохід топ-10 компаній у категорії спорт та розваги — до 3,47 млрд грн.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Наголошується, що попри таке зростання, всього 3 компанії отримали прибуток 6,49 млн грн, тоді як всі інші отримали 1,11 млрд грн збитків.

До десятки кращих увійшли 5 футбольних клубів, 2 мережі спортивний клубів та 2 центри відпочинку та розваг.

Лідером за доходом стала ФК "Динамо Київ" з показником за 2024 рік у 913,65 млн грн, але попри це команда зазнала збитків у розмірі 784,07 млн грн. До порівняння, ще у 2023 динамівці були у плюсі на 345,67 млн грн.

Друге та третє місце посіли компанії пов’язані з мережею "Спорт Лайф". "Спорт лайф Київ-1" (власниця Тетяна Подрєзова) та "Спорт лайф Київ-6" (власниця Лариса Пахомова) збільшили свій дохід у 1,5 раза до 545,8 млн грн та 377,56 млн грн відповідно. Проте їх прибуток зріс не так рівномірно, у 15 разів до 1,03 млн грн у Київ-1 та у 2 рази до 2,2 млн грн у Київ-6.

ФК "Кривбас" посів 4 місце з доходом 287,12 млн грн, що у 1,6 раза більше ніж 2023 року. За рік компанії вдалося зменшити свої збитки у 3,4 раза — до 1,1 млн грн.

"Термал Фюрдо" (термальні води Косино) закрила п’ятірку лідерів. Її дохід зменшився на 16% порівняно до 272,76 млн грн. Проте у 8 разів зменшилися й збитки порівняно з 2023 роком — до 6,47 млн грн.

На 6 місце та вперше до Індексу потрапив футбольний клуб "Полісся" з Житомирщини, яким володіє Геннадій Буткевич, співвласник АТБ. Дохід компанії збільшився у 4 рази до 266, 8 млн грн. Збитки теж зросли майже у 2 рази — до 256 млн грн.

На 7 місці мережа спортивних клубів Apollo Next, що належить гендиректору "Фоззі Груп" Володимиру Костельману. Дохід компанії зріс у 2 рази, до 234 млн грн, а збитки склали 6,9 млн грн. Натомість 2023 рік був прибутковим — 12 млн грн.

8 місце у рейтингу посів розважальний центр "Неополіс" Віталія Хомутинніка, який знаходиться у ТРЦ Respublika park (Київ). Його дохід збільшився на 24% до 197,51 млн грн. Компанія отримала на 14% менші збитки — 46,96 млн грн.

На 9 сходинці Футбольний клуб ЛНЗ (Черкаси), що належить до LNZ Group, з у 6,4 раза більшим доходом ніж 2023 року — 188,64 млн грн. Прибуток склав 3,27 млн грн — це єдиний футбольний клуб з рейтингу, який отримав прибуток.

"Шахтар-сервіс" Ріната Ахметова закрив топ-10 з доходом 182 млн грн та у 3,3 раза меншими збитками ніж 2023 року — 7,4 млн грн.

За даними "Опендатабот", цьогоріч рейтинг покинули:

СК "Дніпро-1" — дохід 34,55 млн грн (менше у 12,7 раза за 2023 рік);

СК "Прометей" — 80,94 млн грн (менше у 1.5 раза);

ТОВ "Насвіт" — 131,73 млн грн (менше у 1.6 раза).

Нагадаємо:

Відповідно до фінансових звітів держкомпаній за 2024 рік, 41% держпідприємств виявилися збитковими.

Українські компанії-лідери у сфері транспорту та пошти отримали 243,67 млрд грн доходу за 2024 рік. За рік їх сукупний дохід виріс на 12%.

Українські агрокомпанії-лідери за минулий рік збільшили сукупний дохід у 1,7 раза.