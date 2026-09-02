Клуби АПЛ влітку витратили на трансфери рекордні 3,5 мільярда фунтів

Клуби Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) вдруге поспіль побили свій рекорд літніх витрат: загальні витрати 20 клубів сягнули близько 3,46 млрд фунтів (4,67 млрд доларів).

Про це пише Reuters.

Так, Manchester City в останній день літнього трансферного вікна 1 вересня за 125 млн фунтів підписав аргентинського півзахисника Chelsea Енцо Фернандеса, а також придбав сенегальського вінгера Ілімана Ндіає з Everton за 65 млн фунтів.

За підрахунками Reuters, торік сукупні витрати 20 клубів ліги вперше перевищили позначку в 3 млрд фунтів, а п'ять років тому ця сума сягала 1,13 млрд фунтів.

При цьому Manchester City очолив цьогорічний рейтинг із загальними витратами у 458 млн фунтів, другий – Chelsea (349 млн фунтів), третій – Tottenham Hotspur (303 млн фунтів).

Окрім переходу Фернандеса, ще три трансфери перевищили позначку в 100 млн фунтів: Manchester City підписав Еліота Андерсона з Nottingham Forest за 116 млн фунтів, Морган Роджерс перейшов з Aston Villa до Chelsea за 117 млн фунтів, а Liverpool погодився виплатити Paris St Germain за Бредлі Барколя 107 млн фунтів, при цьому загальна сума угоди, ймовірно, зросте до 123 млн фунтів.

Агентство також відзначає, що Tottenham Hotspur, який орендував у Chelsea українця Михайла Мудрика, цього літа побив власний трансферний рекорд, підписавши Сандро Тоналі з Newcastle United за 100 млн фунтів.

Крім цього, Reuters звертає увагу на зростаючу тенденцію із купівлі клубами АПЛ гравців у суперників по лізі: 38% угод укладено між клубами АПЛ – торік цей показник сягав лише 30%.

Нагадаємо:

Під час січневого вікна 2026 року футбольні клуби витратили на міжнародні трансфери понад 1,9 млрд дол.