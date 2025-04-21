Доходи топ-компаній у сфері транспорту та пошти зросли на 12%: хто у лідерах

Українські компанії-лідери у сфері транспорту та пошти отримали 243,67 млрд грн доходу за 2024 рік. За рік їх сукупний дохід виріс на 12%.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що у 8 компаній виріс дохід, проте вийти в чистий прибуток змогли лише 5 з десятки найкращих.

Сумарний прибуток п’ятірки — 8,16 млрд грн, а от збитки чотирьох інших компаній склали 12,1 млрд грн. Ще одна компанія вийшла в нуль торік.

Укрзалізниця — 102.87 млрд грн Нова пошта — 44.78 млрд грн Оператор газотранспортної системи України — 38.53 млрд грн Укрпошта — 12.98 млрд грн Укртранснафта — 10.71 млрд грн Логістик Юніон — 8.42 млрд грн Лемтранс — 7.36 млрд грн Укртрансгаз — 6.80 млрд грн Нео-Транс — 6.51 млрд грн Українські вертольоти — 4.71 млрд грн.

Попри те, що половина компаній-лідерів належить державі, саме на них припадає понад 70% сукупного доходу топу: 171,89 млрд грн.

"Укрзалізниця", незмінний лідер Індексу, торік отримала 102,87 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,19 млрд грн.

Схожа ситуація в "Укртрансгазу": дохід скоротився майже на третину, а збитки сягнули 7,44 млрд грн.

Більш вдалим рік був для "Укрпошти". Попри те, що компанія завершила рік в мінус, збитки вдалось зменшити майже у 2 рази. Загалом "Укрпошта" збільшила свій дохід на 12% — до 12,98 млрд грн торік.

Вже другий рік поспіль друге місце в Індексі займає "Нова Пошта", що належить до групи NOVA — її дохід зріс на 23% до 44,78 млрд грн. Але прибуток, навпаки, зменшився у 1,6 раза — до 2,5 млрд грн.

Цьогоріч до Індексу вперше потрапила ще одна компанія з групи NOVA — "Нео-транс". Вона показала найшвидше зростання доходу серед десятки найкращих: +100% (6,5 млрд грн). Її прибуток теж зріс удвічі — до 116,55 млн грн. Разом на обидві компанії NOVA припадає 21% сукупного доходу лідерів.

"Логістик юніон" з групи АТБ також не відстає. Так, компанія піднялась у рейтингу на кілька позицій, наростивши дохід на 29% і отримавши найбільший прибуток серед усіх — 3,06 млрд грн (+40%).

Нагадаємо:

55,57 млрд грн сукупного доходу отримали компанії-лідери грального бізнесу України за 2024 рік, що лише на 1% більше, ніж у 2023 році.