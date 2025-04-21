Доходи топ-компаній у сфері транспорту та пошти зросли на 12%: хто у лідерах
Українські компанії-лідери у сфері транспорту та пошти отримали 243,67 млрд грн доходу за 2024 рік. За рік їх сукупний дохід виріс на 12%.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Зазначається, що у 8 компаній виріс дохід, проте вийти в чистий прибуток змогли лише 5 з десятки найкращих.
Сумарний прибуток п’ятірки — 8,16 млрд грн, а от збитки чотирьох інших компаній склали 12,1 млрд грн. Ще одна компанія вийшла в нуль торік.
- Укрзалізниця — 102.87 млрд грн
- Нова пошта — 44.78 млрд грн
- Оператор газотранспортної системи України — 38.53 млрд грн
- Укрпошта — 12.98 млрд грн
- Укртранснафта — 10.71 млрд грн
- Логістик Юніон — 8.42 млрд грн
- Лемтранс — 7.36 млрд грн
- Укртрансгаз — 6.80 млрд грн
- Нео-Транс — 6.51 млрд грн
- Українські вертольоти — 4.71 млрд грн.
Попри те, що половина компаній-лідерів належить державі, саме на них припадає понад 70% сукупного доходу топу: 171,89 млрд грн.
"Укрзалізниця", незмінний лідер Індексу, торік отримала 102,87 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,19 млрд грн.
Схожа ситуація в "Укртрансгазу": дохід скоротився майже на третину, а збитки сягнули 7,44 млрд грн.
Більш вдалим рік був для "Укрпошти". Попри те, що компанія завершила рік в мінус, збитки вдалось зменшити майже у 2 рази. Загалом "Укрпошта" збільшила свій дохід на 12% — до 12,98 млрд грн торік.
Вже другий рік поспіль друге місце в Індексі займає "Нова Пошта", що належить до групи NOVA — її дохід зріс на 23% до 44,78 млрд грн. Але прибуток, навпаки, зменшився у 1,6 раза — до 2,5 млрд грн.
Цьогоріч до Індексу вперше потрапила ще одна компанія з групи NOVA — "Нео-транс". Вона показала найшвидше зростання доходу серед десятки найкращих: +100% (6,5 млрд грн). Її прибуток теж зріс удвічі — до 116,55 млн грн. Разом на обидві компанії NOVA припадає 21% сукупного доходу лідерів.
"Логістик юніон" з групи АТБ також не відстає. Так, компанія піднялась у рейтингу на кілька позицій, наростивши дохід на 29% і отримавши найбільший прибуток серед усіх — 3,06 млрд грн (+40%).
Нагадаємо:
55,57 млрд грн сукупного доходу отримали компанії-лідери грального бізнесу України за 2024 рік, що лише на 1% більше, ніж у 2023 році.