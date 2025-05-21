41% державних компаній виявилися збитковими – Опендатабот

Відповідно до фінансових звітів держкомпаній за 2024 рік, 41% держпідприємств виявилися збитковими.

Про це повідомляє Опендатабот.

Найгірші показники у таких держкомпаній, як "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (1,2 млрд грн збитків), аеропорт "Бориспіль" (1,1 млрд грн), "Регіональні електричні мережі" ( 732 млн грн), "Львіввугілля" (301 млн грн) та "Енергоринок" (261 млн грн).

Лідером за прибутком став "Павлоградський хімічний завод" – понад 6 млрд грн. Його дохід збільшився у 3.5 рази за рік та склав 29 млрд грн, а прибуток становить 6 млрд грн. Він став лідером серед держпідприємств за обома показниками.

На другому місці за доходом "Ліси України", чий дохід за рік склав 23 млрд грн. Прибуток – 2,5 млрд грн, за цим показником компанія посідає третє місце.

"Укрспецекспорт" за доходом на третій позиції – 13 млрд грн. Це у 2,3 рази менше, ніж 2023 року. Компанія отримала 94 млн грн прибутку.

На другому місці за прибутком опинилася Адміністрація морських портів України. Компанії вдалося заробити 2,7 млрд грн, але за доходом вона на 4 місці серед усіх держкомпаній — 6,3 млрд грн.

У той же час, за даними Державної служби статистики України, 963 державні підприємства не здали фінансові звіти за 2024 рік. Зазначається, що 59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році — це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як 2023 року).

Єдиним регіоном країни, де відзвітували усі державні компанії, стала Рівненщина. Водночас з територій, наближених до фронту та тимчасово окупованих, очікувано надійшло найменше звітів: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% — з Херсонщини.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні у 2024 році лідери серед ресторанів та готелів збільшили свій сукупний дохід на 10%, він сягнув 28,22 млрд грн. Про це свідчать дані Опендатабот. До десятки найкращих потрапили шість мереж ресторанів, два постачальники готових страв та два готелі.

Також повідомлялося, що українські компанії-лідери у сфері транспорту та пошти отримали 243,67 млрд грн доходу за 2024 рік. За рік їх сукупний дохід виріс на 12%.

Раніше повідомлялося, що лісова галузь України підбила підсумки 2024 року, досягнувши рекордного чистого доходу від збуту продукції — 23,7 млрд грн. За 2024 рік на внутрішній ринок було поставлено близько 12,7 млн куб. м лісоматеріалів на 23 млрд грн, що на 0,8 млн куб. м і на 2,5 млрд грн більше, ніж у 2023 році.