США змінили прогнози виробництва зернових для України: є сюрприз

Міністерство сільського господарства США (USDA) знизило у липневому прогнозі для України очікування щодо виробництва пшениці у 2025-2026 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 1 млн тонн порівняно із прогнозом у червні - до 22 млн тонн (на 4,35%).

Про це свідчать прогнози американського відомства, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що для кукурудзи USDA не змінило прогнози, а для сої підвищило на 1 млн тонн — до 7,6 млн тонн (на 15,15%).

За прогнозами, експорт пшениці з України знижено на 1 млн тонн — до 15,5 млн тонн, кінцеві запаси підвищено на 0,1 млн тонн — до 1,59 млн тонн.

Урожай кукурудзи в Україні у 2025/26 МР очікується на рівні 30,5 млн тонн, експорт — 24 млн тонн, кінцеві запаси — 0,6 млн тонн.

"Прогнози світової пропозиції та попиту на сою на 2025/26 рік передбачають збільшення пропозиції, збільшення обсягів перероблювання, зменшення експорту та збільшення кінцевих запасів.

Найбільшим сюрпризом стала Україна, де обсяг виробництва був різко підвищений на 1 млн тонн — до 7,6 млн тонн.

Це не лише вище за попередній прогноз, а й перевищує рекорд минулого сезону (7 млн тонн). Світове виробництво сої збільшено через збільшення прогнозу виробництва для України на основі даних уряду про хід посіву ", - зазначається у звіті.

Нагадаємо:

Експорт зернових та олійних з України у сезоні, що завершився, впав майже на 11 млн тонн.