США изменили прогнозы производства зерновых для Украины: есть сюрприз

Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило в июльском прогнозе для Украины ожидания по производству пшеницы в 2025-2026 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 1 млн тонн по сравнению с прогнозом в июне - до 22 млн тонн (на 4,35%).

Об этом свидетельствуют прогнозы американского ведомства, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что для кукурузы USDA не изменило прогнозы, а для сои повысило на 1 млн тонн - до 7,6 млн тонн (на 15,15%).

По прогнозам, экспорт пшеницы из Украины снижен на 1 млн тонн - до 15,5 млн тонн, конечные запасы повышены на 0,1 млн тонн - до 1,59 млн тонн.

Урожай кукурузы в Украине в 2025/26 МГ ожидается на уровне 30,5 млн тонн, экспорт - 24 млн тонн, конечные запасы - 0,6 млн тонн.

"Прогнозы мирового предложения и спроса на сою на 2025/26 год предусматривают увеличение предложения, увеличение объемов переработки, уменьшение экспорта и увеличение конечных запасов.

Самым большим сюрпризом стала Украина, где объем производства был резко повышен на 1 млн тонн - до 7,6 млн тонн.

Это не только выше предыдущего прогноза, но и превышает рекорд прошлого сезона (7 млн тонн). Мировое производство сои увеличено из-за увеличения прогноза производства для Украины на основе данных правительства о ходе посева", - отмечается в отчете.

Напомним:

Экспорт зерновых и масличных из Украины в завершившемся сезоне упал почти на 11 млн тонн.